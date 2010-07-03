Эрдоган пригрозил новой военной операцией в случае срыва договоренностей

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Турция начнет новую военную операцию в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной 30-километровой зоне безопасности, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы с РФ договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их", – цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что не намерен садиться с террористами за стол переговоров.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции Турции и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе турецко-сирийской границе, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.

23 октября Эрдоган договорился с Владимиром Путиным организовать отвод сил самообороны курдов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Для этого на сирийскую сторону границы перебросили подразделения российской военной полиции. После этого началось совместное патрулирование территории в пределах десяти километров от границы.