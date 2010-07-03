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Политика

18:28

Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию в Сирии

политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили обстановку в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

Лавров призвал воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность арабской республики. Также в ходе беседы рассматривались отдельные вопросы двусторонних отношений.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции Турции и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.

23 октября Владимир Путин с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились организовать отвод сил самообороны курдов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Для этого на сирийскую сторону границы перебросили подразделения российской военной полиции. После этого началось совместное патрулирование территории в пределах десяти километров от границы.

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