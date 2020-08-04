Не менее 10 человек погибли при взрыве в Бейруте – СМИ

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Не менее 10 человек погибли 4 августа после взрыва в Бейруте. Об этом сообщает агентство "Рейтер"

Причина взрыва в настоящий момент выясняется. При этом вертолеты участвуют в тушении пожара на месте взрыва, раздавшегося в порту.

Сотни человек получили ранения в окрестных домах, а также в домах, которые были в нескольких километрах от эпицентра. Кроме того, взрывной волной были выбиты стекла множества зданий.

Данных о том, сколько точно человек пострадало при взрыве, сейчас нет. На месте работают оперативные службы. При этом, по словам губернатора Бейрута, от взрыва пострадала половина города.

Стало известно, что при взрыве был нанесен материальный урон зданию посольства России в Ливане. Информация была подтверждена советником диппредставительства Вячеславом Максудовым.

"Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания", – цитирует ТАСС дипломата.

Он уточнил, что одной сотруднице дипмиссии потребовалась медпомощь.

В Бейруте прогремел мощный взрыв Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

Ранее стало известно, что в Бейруте прогремели два мощных взрыва. Несколько домов вблизи порта разрушены, под завалами могут находиться люди.