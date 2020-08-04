Не менее 10 человек погибли при взрыве в Бейруте – СМИ

19:42 (обновлено 04.08.2020 22:46)
Видео: соцсетиНе менее 10 человек погибли 4 августа после взрыва в Бейруте. Об этом сообщает агентство "Рейтер".
Причина взрыва в настоящий момент выясняется. При этом вертолеты участвуют в тушении пожара на месте взрыва, раздавшегося в порту.
Данных о том, сколько точно человек пострадало при взрыве, сейчас нет. На месте работают оперативные службы. При этом, по словам губернатора Бейрута, от взрыва пострадала половина города.
Стало известно, что при взрыве был нанесен материальный урон зданию посольства России в Ливане. Информация была подтверждена советником диппредставительства Вячеславом Максудовым.
"Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания", – цитирует ТАСС дипломата.
Он уточнил, что одной сотруднице дипмиссии потребовалась медпомощь.
В Бейруте прогремел мощный взрыв
Ранее стало известно, что в Бейруте прогремели два мощных взрыва. Несколько домов вблизи порта разрушены, под завалами могут находиться люди.
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