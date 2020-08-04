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Происшествия

04 августа, 22:15

Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Бейрута

происшествия власть

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с последствиями взрыва в порту Бейрута, сообщает пресс-служба Кремля.

"В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

В результате взрыва в Бейруте погибли 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Хамада Хассана.

Во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута произошли два взрыва. Минздрав Ливана сообщил о 30 погибших и более 2,5 тысячи пострадавших. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла, обрушены фасады нескольких зданий.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим, заявил, что могли сдетонировать взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. Также в качестве одной из версий называли взрыв на корабле с пиротехникой.

По словам губернатора Бейрута, от взрыва пострадала половина города. Нанесен материальный урон зданию посольства России в Ливане.

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