При взрыве в Бейруте погибли 30 человек – Минздрав

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В результате взрыва в Бейруте погибли 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Хамада Хассана.

По данным местных СМИ, больницы в Бейруте переполнены, раненых направляют в пригороды.

Два взрыва произошли в районе порта Бейрута. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла и обрушило фасады нескольких зданий поблизости.

Причина взрыва выясняется. По одной из версий, взорвался корабль с пиротехникой в порту. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим, в свою очередь, заявил, что могли сдетонировать взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту.

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