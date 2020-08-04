При взрыве в Бейруте погибли 30 человек – Минздрав

04 августа, 22:04
Фото: AP Photo/Hassan Ammar
В результате взрыва в Бейруте погибли 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Хамада Хассана.
По данным местных СМИ, больницы в Бейруте переполнены, раненых направляют в пригороды.
Два взрыва произошли в районе порта Бейрута. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла и обрушило фасады нескольких зданий поблизости.
Причина взрыва выясняется. По одной из версий, взорвался корабль с пиротехникой в порту. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим, в свою очередь, заявил, что могли сдетонировать взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту.объявил среду, 5 августа, днем траура.
В Бейруте прогремел мощный взрыв
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