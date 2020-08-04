Порта в Бейруте больше нет – очевидец

20:59
"Обстановка в городе – это шок, потому что непонятно, что произошло, народ пребывает в шоке. Случилось это примерно в начале седьмого, сначала подумали, что землетрясение, потому что очень сильно тряхануло, здание ходило ходуном. Потом сразу где-то секунд через пять взрывная волна, и повыбивало у нас стекла", – сообщает Екатерина.
По ее словам, есть районы, где были разрушены дома.
"Самого порта, можно сказать, уже нет, порт разрушен полностью", – обращает внимание очевидец.
Собеседница подтвердила сообщения, что взрыв почувствовали на Кипре, на юге Ливана за 100 километров. По словам Екатерины, сейчас больницы переполнены, а раненые продолжают поступать. При этом местные жители идут сдавать кровь для раненых.
"Взрыв был необычный – сначала пошел какой-то разноцветный дым, а сын находился прямо напротив места, где произошел взрыв. Он рассказал, что сначала был белый дым, потом черный, потом красно-оранжевый и в конце концов образовался гриб как при ядерном взрыве – белый, как шар", – добавляет Екатерина.
Сотни человек пострадали в окрестных домах и в домах, находящихся в нескольких километрах от эпицентра взрыва. Взрывной волной выбиты стекла множества зданий. По словам губернатора Бейрута, от взрыва пострадала половина города.
Ранее очевидцы сняли последствия мощного взрыва в Бейруте. Взрывной волной в домах выбило стекла, разрушены перекрытия, осыпались потолки.
Здание посольства РФ в Ливане получило повреждения из-за взрыва в порту Бейрута
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