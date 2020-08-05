Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек

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Фото: AP Photo/Hassan Ammar
Более 100 человек погибло при взрыве в Бейруте, сообщает телеканал LBC со ссылкой на генерального секретаря Ливанского общества Красного Креста Жоржа Катана.
Также он сообщил, что в результате взрыва пострадали более 4 тысяч человек. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.
"Также [мы располагаем данными] о погибших, число которых может достигать сотни. Часть жертв продолжают находиться под завалами рухнувших зданий", – заявил Катана.
Он добавил, что его организация получает множество звонков о погибших и раненых, которые заблокированы в полуразрушенных и разрушенных зданиях. Катана призвал власти Ливана вывозить раненых за пределы Бейрута в связи с переполненностью больниц в столице страны.
Ранее сообщалось о 78 жертвах взрыва. В связи с инцидентом в Бейруте ввели режим чрезвычайной ситуации, город объявили районом бедствия.
Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.
Очевидцы сообщали, что порта, в котором произошел взрыв, практически уже нет. Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура. Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе страны Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями взрыва.
В Бейруте прогремели два мощных взрыва
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