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02:01

Не менее 78 человек стали жертвами взрыва в Бейруте – Минздрав

происшествия за рубежом

Фото: EPA/TASS/IBRAHIM DIRANI

Не менее 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на Минздрав Ливана.

Как отмечает глава медицинского ведомства, число пострадавших от взрыва увеличилось до 4 тысяч человек.

Из-за случившегося столица Ливана была объявлена районом бедствия. Власти на две недели ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

"Совет обороны принял решение объявить Бейрут районом бедствия и ввести в городе с 4 по 18 августа режим чрезвычайного положения", – сообщается в официальном документе, который подписал глава государства.

Как отметил премьер-министр страны Хасан Диаба, правительство приложит все силы для спасения людей и поиска погибших под обломками разрушенных построек.

Взрыв случился в районе порта Бейрута. Взрывной волной были выбиты стекла автомобилей и зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра. Кроме того, у нескольких домов обрушились фасады.

Причина взрыва на данный момент остается неизвестной. По одной из версий, взрыв произошел в порту на корабле с пиротехникой. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим, в свою очередь, заявил, что причиной случившегося могла стать детонация взрывчатых веществ, долгое время хранившихсяв порту.

По словам губернатора Бейрута, от взрыва пострадала половина города. Нанесен материальный урон зданию посольства России в Ливане.Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил среду, 5 августа, днем траура.

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