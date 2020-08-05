Не менее 78 человек стали жертвами взрыва в Бейруте – Минздрав

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Фото: EPA/TASS/IBRAHIM DIRANI
Не менее 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на Минздрав Ливана.
Как отмечает глава медицинского ведомства, число пострадавших от взрыва увеличилось до 4 тысяч человек.
Из-за случившегося столица Ливана была объявлена районом бедствия. Власти на две недели ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
"Совет обороны принял решение объявить Бейрут районом бедствия и ввести в городе с 4 по 18 августа режим чрезвычайного положения", – сообщается в официальном документе, который подписал глава государства.
Как отметил премьер-министр страны Хасан Диаба, правительство приложит все силы для спасения людей и поиска погибших под обломками разрушенных построек.
Взрыв случился в районе порта Бейрута. Взрывной волной были выбиты стекла автомобилей и зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра. Кроме того, у нескольких домов обрушились фасады.
Причина взрыва на данный момент остается неизвестной. По одной из версий, взрыв произошел в порту на корабле с пиротехникой. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим, в свою очередь, заявил, что причиной случившегося могла стать детонация взрывчатых веществ, долгое время хранившихсяв порту.объявил среду, 5 августа, днем траура.
В Бейруте прогремел мощный взрыв
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