Почти 4 тыс домов разрушены в Бейруте после взрыва

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Почти 4 тысячи зданий оказались разрушены после взрыва в Бейруте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления внутренней безопасности Ливана.

По информации ведомства, здания были разрушены частично или полностью.

"В ходе предварительной оценки нанесенного материального урона жилому фонду установлено, что в столице разрушено 3 972 здания", – отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в результате взрыва было повреждено 4 214 машины.

Сейчас полицейские усилили патрулирование кварталов, где расположены поврежденные строения. По данным ведомства, патрули уже задержали порядка 40 человек, занимавшихся мародерством.

"В эти кварталы направлены дополнительные отряда жандармерии", – подчеркнули в пресс-службе.

По информации члена кризисного штаба при мэрии Бейрута Ходи Кусты, сейчас в Бейруте без крова остаются порядка 300 тысяч человек.

"Большинство из них нашли временное пристанище у родственников и друзей, но так не может продолжаться длительное время", – заявила Куста.

Она добавила, что власти должны как можно скорее помочь этим людям обрести жилье.

Взрыв в порту Ливана произошел 4 августа. По официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры – конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.

В результате взрыва погибли более 170 человек. На значительном удалении от места детонации разрушены или повреждены постройки, уничтожены автомобили и объекты инфраструктуры.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва в порту Бейрута составляет примерно 15 миллиардов долларов. Отмечалось, что данная сумма является примерной.