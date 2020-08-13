Почти 4 тыс домов разрушены в Бейруте после взрыва

06:50
Фото: EPA/TASS/WAEL HAMZEH
Почти 4 тысячи зданий оказались разрушены после взрыва в Бейруте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления внутренней безопасности Ливана.
По информации ведомства, здания были разрушены частично или полностью.
"В ходе предварительной оценки нанесенного материального урона жилому фонду установлено, что в столице разрушено 3 972 здания", – отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, в результате взрыва было повреждено 4 214 машины.
Сейчас полицейские усилили патрулирование кварталов, где расположены поврежденные строения. По данным ведомства, патрули уже задержали порядка 40 человек, занимавшихся мародерством.
"В эти кварталы направлены дополнительные отряда жандармерии", – подчеркнули в пресс-службе.
По информации члена кризисного штаба при мэрии Бейрута Ходи Кусты, сейчас в Бейруте без крова остаются порядка 300 тысяч человек.
"Большинство из них нашли временное пристанище у родственников и друзей, но так не может продолжаться длительное время", – заявила Куста.
Она добавила, что власти должны как можно скорее помочь этим людям обрести жилье.
Взрыв в порту Ливана произошел 4 августа. По официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры – конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.
В результате взрыва погибли более 170 человек. На значительном удалении от места детонации разрушены или повреждены постройки, уничтожены автомобили и объекты инфраструктуры.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва в порту Бейрута составляет примерно 15 миллиардов долларов. Отмечалось, что данная сумма является примерной.
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 171
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: