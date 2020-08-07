Следствие не исключает внешнего воздействия как причины взрыва в Бейруте

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Президент Ливана Мишель Аун заявил, что следствие рассматривает несколько версий о причинах взрыва в порту Бейрута, в том числе халатность, несчастный случай и внешнее воздействие. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером, 4 августа, в Бейруте прогремел взрыв, который сопровождался красным, а после черным и белым дымом. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана заявил, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.

В связи с инцидентом 16 сотрудников порта задержаны.