16 человек задержаны после взрыва в Бейруте

05:03
Фото: AP/TASS/Bilal Hussein
16 сотрудников порта задержаны в рамках дела о взрыве в Бейруте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.
По данным представителя военного суда, исполняющего обязанности судьи Фади Акики, военная прокуратура заканчивает начальный этап расследования обстоятельств взрыва.
"Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество", – рассказал Акики.
Как сообщается в местных СМИ, особая комиссия Центробанка страны по борьбе с отмыванием денег выдала распоряжение о заморозке банковских счетов руководства государственной таможни и порта.
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута вечером 4 августа. Взрывной волной в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.
В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он отметил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут гораздо выше.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: