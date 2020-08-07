16 человек задержаны после взрыва в Бейруте

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16 сотрудников порта задержаны в рамках дела о взрыве в Бейруте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.

По данным представителя военного суда, исполняющего обязанности судьи Фади Акики, военная прокуратура заканчивает начальный этап расследования обстоятельств взрыва.

"Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество", – рассказал Акики.

Как сообщается в местных СМИ, особая комиссия Центробанка страны по борьбе с отмыванием денег выдала распоряжение о заморозке банковских счетов руководства государственной таможни и порта.

Мощный взрыв произошел в порту Бейрута вечером 4 августа. Взрывной волной в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он отметил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут гораздо выше.