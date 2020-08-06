Мобильный госпиталь МЧС РФ развернули в Бейруте

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Специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в Бейруте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Его оборудовали возле стадиона в столице Ливана. Сообщается, что в настоящий момент завершаются работы по установке необходимого оборудования.

Первый самолет МЧС вылетел в Ливан из аэропорта Жуковский. Недавно в Бейрут был отправлен четвертый самолет, на борту которого находились 15 специалистов Роспотребнадзора, а также необходимое оборудование

Ранее сообщалось, что из России в Бейрут направлена противоэпидемическая бригада с лабораторией. Она нацелена на противодействие распространению коронавируса в условиях последствий происшествия.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3-5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

Сообщалось, что около 300 тысяч человек могли остаться без крова в результате взрыва. В настоящий момент известно о 135 погибших и около 5 тысячах пострадавших вследствие происшествия.