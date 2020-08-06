Мобильный госпиталь МЧС РФ развернули в Бейруте

12:49
Фото: AP Photo/Hussein Malla
Специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в Бейруте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Его оборудовали возле стадиона в столице Ливана. Сообщается, что в настоящий момент завершаются работы по установке необходимого оборудования.
Первый самолет МЧС вылетел в Ливан из аэропорта Жуковский. Недавно в Бейрут был отправлен четвертый самолет, на борту которого находились 15 специалистов Роспотребнадзора, а также необходимое оборудование
Ранее сообщалось, что из России в Бейрут направлена противоэпидемическая бригада с лабораторией. Она нацелена на противодействие распространению коронавируса в условиях последствий происшествия.
Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.
В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3-5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.
Сообщалось, что около 300 тысяч человек могли остаться без крова в результате взрыва. В настоящий момент известно о 135 погибших и около 5 тысячах пострадавших вследствие происшествия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: