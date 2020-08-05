Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду

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Фото: AP Photo/Hassan Ammar
Роспотребнадзор направил в Ливан специализированную противоэпидемическую бригаду института "Микроб" для ликвидации последствий техногенной катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По просьбе Ливанской Республики для оказания помощи в предотвращении угроз санитарно-эпидемиологического характера в результате техногенной катастрофы Роспотребнадзором в Бейрут направлена специализированная противоэпидемическая бригада института "Микроб", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием для организации противоэпидемической работы и диагностики инфекций. В состав бригады входят специалисты института "Микроб" с большим опытом работы.
"В Ливанской Республике сохраняется напряженная ситуация по коронавирусной инфекции, в результате техногенной катастрофы в условиях жаркого климата существует высокий риск распространения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки инфекционных заболеваний", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана заявил, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он отметил, что сотни жителей ливанской столицы остались без жилья. В результате ЧП более 100 человек погибло и около 4 тысяч ранено.
МЧС РФ отправил в Ливан мобильный госпиталь вместе с врачами, спасателями "Центроспаса" и специалистами Роспотребнадзора. Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура.
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