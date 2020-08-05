Капитан судна Rhosus, груз которого взорвался в Бейруте, прокомментировал ЧП

12:50
Фото: AP Photo/Hussein Malla
Капитан судна Rhosus Борис Прокошев, груз которого взорвался в Бейруте, прокомментировал ЧП в порту.
"Нитрат аммония – это удобрения, селитра. Но она была в высокой концентрации – 3 000 тонн из Батуми в Мозамбик. Я считал, что это удобрения. Так думал, что цель – удобрять поля. В документах это было указано", – рассказал Прокошев Москве 24.
Капитан добавил, что все помещения на судне были закрыты на замок, а ключи хранились в миграционной службе в порту. Он подчеркнул, что за состоянием судна должны были смотреть несколько человек.
"По идее они должны были выделить туда человека, команду или нескольких человек, чтобы смотрели за судном, приходили осматривать его состояние. Как и что они там делали, я знать не могу. Но потом я узнал, что его якобы выгрузили, нитрат аммония вывезли на склад под ответственность министерства транспорта", – рассказал капитан.
Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана заявил, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он отметил, что сотни жителей ливанской столицы остались без жилья. В результате ЧП более 100 человек погибло и около 4 тысяч ранено.
МЧС РФ отправил в Ливан мобильный госпиталь вместе с врачами, спасателями "Центроспаса" и специалистами Роспотребнадзора. Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура.
МЧС РФ направляет мобильный госпиталь в Ливан
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