МЧС РФ направляет мобильный госпиталь в Ливан

10:16
Фото: AP Photo/Bilal Hussein
МЧС РФ направляет в Бейрут мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Ливан также поедут врачи и представители аэромобильного спасательного отряда "Центроспас". Кроме того, в Бейрут направляют специалистов Роспотребнадзора, которые должны помочь в сдерживании коронавирусной инфекции.
Всего в Ливан будут направлены пять самолетов. Все специалисты перед вылетом получат специальные костюмы и средства защиты для профилактики коронавируса.
Ранее в посольстве РФ в Бейруте сообщили, что серьезно пострадавших в результате взрыва россиян не было обнаружено. Повреждения здания дипмиссии почти устранены, приостановка ее работы не планируется. Психологическое состояние сотрудников посольства оценивается как хорошее.
Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей. В результате ЧП более 100 человек погибло и около 4 тысяч ранено.
В Бейруте прогремел мощный взрыв
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.
Очевидцы сообщали, что порта, в котором произошел взрыв, практически уже нет. Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура. Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе страны Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями взрыва.
Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек
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