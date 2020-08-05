Серьезно пострадавших россиян из-за взрыва в Бейруте нет – посольство РФ

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Среди серьезно пострадавших в результате взрыва в Бейруте россиян нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Ливане.

"На половину девятого утра сведений о серьезно пострадавших россиянах нет", – заявил советник посольства Дмитрий Лебедев.

Он добавил, что по данному вопросу ведется плотный мониторинг. К работе присоединились консульский отдел и организации соотечественников.

Лебедев также сообщил, что сотрудница дипмиссии, ранее получившая небольшое ранение в результате взрыва, находится в отличном состоянии. По его словам, госпитализация ей не понадобилась. Психологическое состояние сотрудников посольства Лебедев также оценил как хорошее.

"Люди, прошедшие Ближний Восток. У меня у самого была командировка в Сирии. Многое повидали", – прокомментировал Лебедев.

Он отметил, что приостановка работы дипмиссии не планируется. По словам Лебедева, взрыв не повлияет на взаимодействие миссии с гражданами РФ.

Большая часть повреждений, нанесенных зданию посольства, в настоящий момент устранена силами сотрудников. Лебедев подчеркнул, что посольство находилось далеко за пятикилометровой линией взрыва, которая считается эпицентром.

"Повреждения незначительные, за прошедшее время мы почти разобрались с последствиями. Выбиты стекла, двери. Мусор от взрывной волны за вчера почти весь разобрали", – заявил Лебедев.

Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей. В результате ЧП более 100 человек погибло и около 4 тысяч погибло.

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Премьер-министр Ливана Хассан Дияб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.

Очевидцы сообщали, что порта, в котором произошел взрыв, практически уже нет. Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура. Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе страны Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями взрыва.