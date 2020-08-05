В Бейруте взорвалась бомба – Трамп

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Фото: AP/TASS/Alex Brandon
В Минобороны США выразили мнение, что в Бейруте произошел взрыв бомбы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.
Известно, что соответствующее заявление Трамп сделал на брифинге для журналистов в Белом доме. Он отметил, что пришел к выводу о возможном взрыве бомбы после встречи с американскими генералами.
"Похоже, они (генералы. – Прим. Ред.) думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да", – подтвердил Трамп.
По мнению американского лидера, речь не может идти о производственном взрыве.
"Они (генералы. – Прим. Ред.) лучше меня знают", – пояснил Трамп.
Ранее президент США на фоне случившегося выразил готовность помочь властям Ливана. Трамп назвал произошедший взрыв "чудовищной атакой".
Взрыв случился в районе порта Бейрута. Взрывной волной были выбиты стекла автомобилей и зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра. Кроме того, у нескольких домов обрушились фасады.
Жертвами взрыва в Бейруте стали не менее 78 человек. Об этом сообщал телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на Минздрав Ливана.
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