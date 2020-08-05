В Бейруте оценили ущерб от взрыва

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Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту города, сообщает Ливанский новостной портал LBCI News.

Он отметил, что сотни жителей ливанской столицы остались без жилья. Общий ущерб от взрыва оценивается властями в 3-5 миллиардов долларов. Аббуд заявил, что он может быть больше.

Ранее глава Минздрава Ливана Хамад Хасан назвал произошедшее катастрофой в полном смысле этого слова. Он подтвердил информацию, согласно которой в результате инцидента погибло более 100 и пострадало свыше 4 тысяч человек.

Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

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Премьер-министр Ливана Хассан Дияб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.

Очевидцы сообщали, что порта, в котором произошел взрыв, практически уже нет. Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе страны Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями взрыва. МЧС РФ отправил в Ливан мобильный госпиталь вместе с врачами, спасателями "Центроспаса" и специалистами Роспотребнадзора.