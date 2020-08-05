"Селитра не взрывается сама по себе". Химик – о взрыве в Бейруте

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Селитра не может взорваться без внешнего воздействия, заявил в эфире радио Sputnik кандидат химических наук Юрий Орлов, комментируя взрыв на складе аммиачной селитры в Бейруте.

По словам специалиста, селитру используют в качестве удобрения на полях. Она притягивает влагу из воздуха, может слеживаться, именно поэтому ее хранят в герметичных мешках.

"Должны быть еще какие-то компоненты и внешнее инициирование для того, чтобы это взорвалось. На основе аммиачной селитры взрывчатку делают, используют в горном деле – это хорошо известно. Но сама по себе, без человека она взорваться не может... Искры недостаточно, нужно, чтобы произошла детонация, а для этого нужно ввести специальные добавки. Без дополнительных компонентов она не взорвется", – высказался химик.



В Бейруте прогремел мощный взрыв Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

Взрыв в Бейруте прогремел вечером 4 августа. После этого в небо поднялся столб красного дыма, а позднее в воздухе появились облака черного и белого дыма.

Количество погибших в результате происшествия превысило 100 человек. Еще более четырех тысяч жителей пострадали.

По словам очевидцев, порта, где произошел взрыв, практически уже нет. Пострадала половина города. Предварительно известно, что порядка 300 тысяч человек остались без крова.

Власти ливанской столицы оценили ущерб в 3–5 миллиардов долларов.