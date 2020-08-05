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Около 300 тысяч человек могли остаться без крова после взрыва в Бейруте. Об этом сообщил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, которого процитировал Twitter телеканала "Аль-Арабия".

"Около 300 тысяч человек остались без дома из-за взрыва", – заявил Аббуд.

Ранее он сообщил, что местные власти оценивают ущерб от инцидента в 3-5 миллиардов долларов. Аббуд отметил, что он может быть больше.

Ранее глава Минздрава Ливана Хамад Хасан назвал произошедшее катастрофой в полном смысле этого слова. Он подтвердил информацию, согласно которой в результате инцидента погибло более 100 и пострадало свыше 4 тысяч человек.

Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе страны Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями взрыва. МЧС РФ отправил в Ливан мобильный госпиталь вместе с врачами, спасателями "Центроспаса" и специалистами Роспотребнадзора.