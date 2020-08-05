Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте

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Кандидат химических наук Олег Желтоножко рассказал, что розовый цвет дыма от взрыва в Бейруте связан с веществами, которые хранились на складах в порту. Об этом сообщает РИА Новости.

"Взрыв в Бейруте имел сложный характер, состоял из нескольких стадий, на появившийся розовый цвет облака могло оказывать влияние то, что взрывной волной в воздух подняло те вещества, которые находились в соседних складских помещениях", – заявил Желтоножко.

Эксперт подчеркнул, что на цвет дыма оказало влияние и большое количество воды, которое было поднято за счет взрывной силы. По его мнению, в Бейруте могли взорваться минеральные удобрения.

Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он отметил, что сотни жителей ливанской столицы остались без жилья. В результате ЧП более 100 человек погибло и около 4 тысяч ранено.

МЧС РФ отправил в Ливан мобильный госпиталь вместе с врачами, спасателями "Центроспаса" и специалистами Роспотребнадзора. Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура.

