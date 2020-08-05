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Происшествия

16:57

В Бейрут вылетел первый самолет МЧС с мобильным госпиталем

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Из аэропорта Жуковский в Бейрут вылетел первый транспортный самолет Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой. Всего в столицу Ливана планируется направить пять бортов, сообщили РИА Новости в министерстве.

Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками, лабораторией крови.

Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в нем можно развернуть блок интенсивной терапии на 6–10 койко-мест.

При необходимости госпиталь может десантироваться в составе аварийно-спасательного комплекса. После приземления врачи уже через 30–40 минут будут готовы приступить к работе. На подготовку полномасштабной деятельности госпиталя нужно не более часа.

Врачи госпиталя работали в Ленске, Каспийске, Турции, Афганистане, Индонезии, Пакистане, Шри-Ланке, Югославии, Южной Осетии, Индии, Чили и на Гаити.

Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута взрывной волной выбило стекла зданий и автомобилей.

Сотни жителей ливанской столицы остались без жилья. В результате ЧП более 100 человек погибло и около 4 тысяч ранено.


Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе страны Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями взрыва.

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