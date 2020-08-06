Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут

06:33
Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG
Четвертый самолет МЧС РФ вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
Известно, что лайнер Ил-76 отправился из Саратова 6 августа в 4:53. На борту самолета находятся 15 специалистов Роспотребнадзора, а также специальное оборудование.
"Все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19", – добавили в пресс-службе МЧС.
Ранее в Бейрут вылетел первый самолет МЧС с мобильным госпиталем. Лайнер был отправлен из аэропорта Жуковский.
В Бейрут вылетел первый самолет МЧС с мобильным госпиталем
Позднее Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду. Сообщалось, что мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием для организации работы и диагностики инфекций.
Взрыв случился в районе порта Бейрута. Взрывной волной были выбиты стекла автомобилей и зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра. Кроме того, у нескольких домов обрушились фасады.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил среду, 5 августа, днем траура.
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