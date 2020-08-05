Данных о погибших россиянах при взрыве в Бейруте нет – посол РФ

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Посол Российской Федерации в Ливане Александр Засыпкин заявил, что данных о погибших россиянах в результате взрыва в порту Бейрута нет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пострадала у нас жена сотрудника посольства, они в это время были на улице, но ей очень быстро зашили рану, поэтому никаких у нас опасений нет. Все остальные российские граждане, наши консульские работники сразу были на телефонах, но данных о жертвах или пострадавших не было", – отметил Засыпкин.

Вечером, 4 августа, в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли более 100 человек, пострадали 4 тысячи человек, а могли остаться без крова порядка 300 тысяч.

По предварительным данным, причиной происшествия стало ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры.

На место ЧП из аэропорта Жуковский вылетел первый транспортный самолет Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой. Всего в столицу Ливана планируется направить пять бортов.