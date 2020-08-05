Глава порта Бейрута: склада пиротехники у места взрыва не было

16:40
Фото: AP Photo/Bilal Hussein
Начальник порта Бейрута Хасан Корейтем опроверг сообщения о том, что рядом со взорвавшимся ангаром был склад пиротехники, сообщает РИА Новости.
"Там нет склада пиротехники", – сказал Корейтем в интервью ливанскому телеканалу OTV.
По его словам, по решению суда в порту хранилась селитра. Руководство понимало, что хранимые вещества опасны, но не представляло, что до такой степени.
Мощный взрыв прогремел в Бейруте накануне, 4 августа. По предварительным данным, причиной происшествия стало ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры.
Ранее сообщалось, что местные власти оценивают ущерб от инцидента в 3-5 миллиардов долларов. Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд отметил, что он может быть больше.
Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан назвал произошедшее катастрофой в полном смысле этого слова. Он подтвердил информацию, согласно которой в результате инцидента погибло более 100 и пострадало свыше 4 тысяч человек.
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