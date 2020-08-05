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Происшествия

5 августа, 15:21

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Очевидцы рассказали об обстановке в Бейруте после взрыва

"Слава богу, мы живы": что происходит в Бейруте после вечернего взрыва
происшествия за рубежом

Столица Ливана до сих пор пытается прийти в себя после мощного взрыва, который прогремел 4 августа. Из-за него практически полностью разрушился городской порт, более 100 человек погибло. По данным властей, трагедия произошла из-за ненадлежащего хранения в гавани аммиачной селитры. Рассказываем, что сейчас происходит в Бейруте.

Мощнейший взрыв в порту

В городском порту Бейрута 4 августа произошел мощный взрыв. Громкий хлопок сопровождался столбом разноцветного дыма. Взрывная волна практически полностью разрушила гавань, в большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

Как сообщил премьер-министр страны Хасан Диаб, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту аммиачной селитры.

Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом 2 750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан.
Хасан Диаб
премьер-министр Ливана

Губернатор Бейрута Марван Аббуд также сообщил, что общий ущерб оценивается властями в 3-5 миллиардов долларов. А в Минздраве страны охарактеризовали ситуацию как катастрофу в полном смысле этого слова. В ведомстве добавили, что взрыв разрушил четыре городские больницы, медучреждения города и в его окрестностях переполнены ранеными.

Согласно последним данным, число погибших перевалило за сотню, а количество пострадавших – за четыре тысячи. В результате ЧП без крова осталось около 300 тысяч человек. Россиян среди серьезно пострадавших не оказалось, сообщило посольство РФ в Ливане.

5 августа объявлен днем национального траура в Ливане. Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования ливанскому лидеру Мишелю Ауну в связи с произошедшим.

"Это просто ужас"

Фото: AP/Hassan Ammar

Жительница Бейрута Екатерина Алаеддин рассказала об обстановке в городе, которая была в момент взрыва. По ее словам, сам хлопок случился около семи вечера, когда она вместе с семьей дома смотрела телевизор.

"Почувствовали толчки, здание заходило ходуном. Мы постарались побыстрее покинуть помещение, но не успели пройти нескольких шагов, как нас накрыла взрывная волна. Вылетели стекла во всем здании, в нашей квартире в том числе. Нас спасло то, что была москитная сетка. Она задержала осколки, никто не пострадал", – пояснила она.

Звук от взрыва был слышен за сотни километров вокруг, даже на Кипре люди почувствовали, добавила Екатерина.

Мой дом находился приблизительно в трех километрах от взрыва, но ощутили мы его очень сильно. Родственники, которые живут в 100 километрах от Бейрута, тоже ощутили взрыв, даже на Кипре его почувствовали. Народ пребывает в шоке.
Екатерина Алаеддин
жительница Бейрута

Жительница населенного пункта Шуафат, который находится в предместьях Бейрута, Лина в интервью Москве 24 рассказала, что сразу после взрыва можно было увидеть грибовидное облако, распространяющееся над портом. Она также пояснила, что сейчас происходит в городе.

Фото: AP/Bilal Hussein

"Здесь действительно тяжелая ситуация. Спасатели в Ливане до сих пор ищут более ста человек, пропавших без вести. Движение нормальное, однако люди избегают пострадавшей зоны", – пояснила она в разговоре с Москвой 24.

Еще одна местная жительница Юлия была во время происшествия в 15 километрах от эпицентра взрыва. Сейчас, по ее словам, ближайшие районы разрушены, пострадало много машин, фасады домов.

"Должен быть рабочий день, но он объявлен днем траура. Непонятно, что будет работать, а что нет. Мой супруг сегодня уехал в Бейрут на работу, все, кто должен был ехать на работу в Бейрут, едут", – добавила собеседница Москвы 24.

После взрыва многие жители города не спали всю ночь, рассказала в соцсетях Наталия Абдо.

Не могла уснуть, взрыв перед глазами, так как смотрела на взрыв и меня с детьми снесло взрывной волной... Малая – 4 года – почти не спала, плакала ночью. Слава богу, мы живы.
Наталия Абдо
жительница Бейрута

"Мы были в это время на балконе – вешали с детьми белье. Нас взрывной волной унесло в зал, накрыло шторами, и все стекла посыпались на нас, вырвало все рамы, нет ни одного стекла в квартире. Слава богу, я с детьми отделались царапинами, соседи все в крови, все пострадали, это просто ужас", – вспоминает местная жительница.

Более 60 человек находится в критическом состоянии после взрыва в Бейруте

Кто ответит за трагедию?

СМИ сообщают, что взрывоопасный груз прибыл шесть лет назад в порт Бейрута на судне Rhosus. В 2015 году именно с его борта конфисковали аммиачную селитру, которая хранилась в порту. Капитан корабля Борис Прокошев рассказал Москве 24, что селитру везли в качестве удобрения из Батуми в Мозамбик.

Я считал, что это удобрения. Так думал, что цель – удобрять поля. В документах это было указано.
Борис Прокошев
капитан судна Rhosus

По его словам, все помещения на судне были закрыты на замок, а ключи хранились в миграционной службе в порту. Он подчеркнул, что за состоянием судна должны были смотреть несколько человек.

"По идее они должны были выделить туда человека, команду или нескольких человек, чтобы смотрели за судном, приходили осматривать его состояние. Как и что они там делали, я знать не могу. Но потом я узнал, что его якобы выгрузили, нитрат аммония вывезли на склад под ответственность министерства транспорта", – пояснил капитан.

Прояснить все детали трагедии и завершить ее расследование ливанские власти планируют в течение пяти дней. Об этом рассказала глава таможенной службы Ливана Бадри Дахер.

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