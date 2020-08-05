Власти Ливана предписали поместить под домашний арест всю администрацию порта в Бейруте

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В правительстве Ливана распорядились поместить под домашний арест всю администрацию бейрутского порта. Об этом сообщает ТАСС.

Мера будет действовать, пока не установят ответственных лиц за произошедший во вторник взрыв, в результате которого погибли минимум сто человек.

Исполнение решения, которое было принято во время экстренного заседания кабинета, возложено на армию.

По предварительным данным, причиной происшествия стало ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры.

В результате происшествия более 300 тысяч жителей города остались без крова, еще четыре тысячи людей пострадали.

Власти ливанской столицы оценили ущерб в 3–5 миллиардов долларов.