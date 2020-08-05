Власти Ливана ввели в Бейруте режим ЧП на две недели

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Правительство Ливана ввело в Бейруте режим чрезвычайного положения сроком на две недели. Решение принято по итогам внеочередного заседания совета министров, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министра информации Ливана Маналь Абдессамад.

Ввести в столице двухнедельный режим ЧП правительству рекомендовал и Верховный совет по обороне Ливана, который во вторник вечером собрался на экстренное совещание.

Накануне в Бейруте прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым.

В большинстве районов Бейрута взрывной волной выбило стекла зданий и автомобилей. Сотни жителей остались без жилья. В результате ЧП погибло не менее 113 человек, ранения получили порядка четырех тысяч.

Причиной взрыва власти назвали детонацию хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной в 2015 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.