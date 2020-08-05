Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135

19:26
Фото: AP Photo/Hussein Malla
Число жертв в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 135. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в эфире телеканала "Аль-Джазира".
"В результате взрыва погибли 135 человек, около пяти тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте", – сказал Хасан.
Ранее посол Российской Федерации в Ливане Александр Засыпкин заявил, что данных о погибших россиянах в результате взрыва нет. Из-за ЧП правительство Ливана ввело в Бейруте режим чрезвычайного положения сроком на две недели.
Вечером 4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана заявил, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он отметил, что сотни жителей ливанской столицы остались без жилья.
В правительстве Ливана распорядились поместить под домашний арест всю администрацию бейрутского порта. Известно, что мера будет действовать, пока не установят ответственных лиц за взрыв. Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура.
Следователи устанавливают причину взрыва в Бейруте
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