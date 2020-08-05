"Роскосмос" опубликовал космические снимки порта Бейрута до и после взрыва

18:17
Фото: twitter.com/roscosmos
Снимки порта Бейрута до взрыва и после опубликовал "Роскосмос", сообщает РИА Новости. На фото видны разрушенные постройки и лежащее на боку судно.
Фотография до взрыва датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды. На второй фотографии, сделанной 5 августа 2020 года, видны лишь очертания находившихся в районе порта зданий. Снимки сделаны российским спутником "Канопус-В".
Мощный взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. В результате ЧП более 100 человек погибло и около 4 тысяч ранено.
Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура.
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