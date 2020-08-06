Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

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Россиянин Игорь Гречушкин был владельцем судна с грузом селитры, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.

Они утверждают, что служба безопасности Кипра в настоящий момент разыскивает его в рамках расследования причин взрыва в Бейруте. Данную информацию не подтвердили ни власти острова, ни местная полиция.

Греческие СМИ сообщили, что судно было арестовано ливанскими властями в 2014 году, и с тех пор им никто не занимался. На нем находилось 2750 тонн аммиачной селитры.

Дипломатический источник также рассказал, что 5 августа Гречушкин обращался в консульство России на Кипре. Содержание разговора источник раскрыть отказался.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3-5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

Сообщалось, что около 300 тысяч человек могли остаться без крова в результате взрыва. В настоящий момент известно о 135 погибших и около 5 тысячах пострадавших вследствие происшествия.

Россия оказывает гуманитарную помощь Ливану. В частности, МЧС переправляет в Бейрут мобильный госпиталь, врачей, спасателей и специалистов Роспотребнадзора. Последние отправились в столицу Ливана с целью недопущения распространения коронавируса.