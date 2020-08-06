Россияне в Бейруте после взрыва спешат покинуть страну

Россияне, постоянно проживающие в Бейруте, после мощнейшего взрыва в городе намерены вернуться на родину. Как рассказала Москве 24 Роксана, живущая в столице Ливана со своей семьей уже 5 лет, она намерена вылететь в Россию в ближайшее время "через третью страну".

"Конечно, хочу вернуться, – говорит Роксана. – Это ужас, что тут творится. Жизни как таковой здесь сейчас нет и, наверное, в ближайшее время вряд ли будет. Планирую в ближайшее время вылететь в Россию. До 1 августа это еще было невозможно, сейчас есть возможность. Аэропорт функционирует, можно добраться через третью страну, через Турцию например. Нужно возвращаться на родину однозначно".

Девушка делится видео разрушенной ливанской столицы. Во время взрыва сама она возвращалась в Бейрут после отдыха за городом. "Я с семьей в машине спускалась со стороны гор и увидела в небе огромное оранжевое облако – просто неимоверного масштаба. И в какой-то момент почувствовала сильнейший хлопок. Как будто шины взорвались у автомобиля на дороге. Еду дальше и вижу, что все витрины просто вдребезги, лежат осколки. Витрина за витриной, магазины, банки – все было разрушено. Подъезжаем к торговому центру, и медленно падает просто стекло с витрины. Там уже были раненые – стекло попало в кого-то из людей".



Светлана живет в Бейруте уже 8 лет, работает в Ливане моделью. Говорит, что вернется в Россию, если из-за кризиса останется без предложений по работе. Россиянка живет в трех с половиной километрах от порта, в котором произошел взрыв.

"Я успела вовремя упасть на пол, – рассказывает девушка. – В окно увидела, как люди начали подлетать. И огромное что-то, непонятное надвигается. И все это в одну секунду. Мне просто повезло, что окно было приоткрыто. Не вылетели стекла в гостиной, в спальне стекол нет. Меня накрыло песком, осколками – чего только не было. Первые мгновения был просто шок, непонятно, что произошло. Я упала и ребенка своего накрыла. А потом только паника. До сих пор поверить не можем, что живы. Все считают это чудом", – говорит она.

Ранее четвертый самолет МЧС РФ вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Взрыв произошел в районе порта Бейрута. Взрывной волной были выбиты стекла автомобилей и зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра. Кроме того, у нескольких домов обрушились фасады.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил среду, 5 августа, днем траура.