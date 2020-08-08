Министр информации Ливана поблагодарила РФ за помощь после взрыва в Бейруте

15:44
Фото: AP Photo/Ministry of Emergency Situations press service via AP
Министр информации Ливана Маналь Абдессамад поблагодарила Россию за предоставление оперативной помощи после взрыва в Бейруте. Об этом сообщило ливанское Национальное информационное агентство.
Абдессамад поблагодарила страну за оперативную помощь, которая была оказана с первых часов трагедии, а также за предоставление пяти самолетов МЧС с медицинской помощью.
"Россия – братская и дружественная страна Ливану, который в настоящее время переживает критический этап", – заявила Абдессамад.
Ливанский посол в РФ Шауки Бу Нассар, в свою очередь, в разговоре с РИА Новости также выразил слова благодарности за оказанную помощь, выразив надежду, что следующим ее этапом станет дополнительная помощь в виде поставки в страну российских строительных материалов.
"В первую очередь от себя лично как от посла братской страны хотел бы выразить благодарность России и президенту Владимиру Путину за соболезнования и солидарность с ливанским народом в ситуации с катастрофой, которая произошла. А также – за оперативную помощь, которую Российская Федерация отправила в Ливан", – сказал Нассар.
Он напомнил, что в результате взрыва оказалось полностью уничтожено зернохранилище. Ливанский политик также отметил, что уничтоженный порт является для них основным, поскольку через него проходило 70% всей импортируемой продукции.
Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.
В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.
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