СМИ узнали о судьбе судна Rhosus, груз которого мог взорваться в Бейруте

10:22
Фото: ТАСС/Thibault Camus/AP
Судно Rhosus, доставившее в Бейрут груз, который мог стать причиной мощнейшего взрыва, затонуло у северной части бейрутского порта в феврале 2018 года, сообщает газета New York Times.
Издание ознакомилось со спутниковыми снимками, фотографиями, данными о передвижении судов, а также иной информацией. В результате оказалось, что судно с 2,7 тысячами тонн аммиачной селитры вышло из Батуми в ноябре 2013 года.
Груз планировали доставить в Мозамбик, но судно сделало незапланированную остановку в Бейруте, чтобы забрать дополнительный груз. Бывший капитан судна Борис Прокошев рассказал изданию, что им нужно было подзаработать денег для прохода через Суэцкий канал.
В Бейруте администрация порта задержала судно из-за технических неполадок на борту. В августе 2014 года экипаж отпустили, а судно осталось брошенным, его груз разместили на складах. В 2015 году, как отмечает издание, судно передвинули на 300 метров вверх от места стоянки, чтобы не мешать движению кораблей.
Издание опубликовало спутниковый снимок, который, как считают журналисты, подтверждает, что на судне уже в 2015 году не было никакого груза. В феврале, по оценкам журналистов издания, судно начало тонуть и в течение нескольких дней погрузилось под воду в 457 метрах от склада, где хранился груз.
Ранее стало известно, что в списке погибших от взрыва в Бейруте россияне не значатся. В списке, опубликованном министерством здравоохранения Ливана, указаны 152 человека, подавляющее большинство которых составляют ливанцы и сирийцы. Также есть несколько граждан Пакистана, Австралии, Бангладеш и Египта. Без вести пропали более 60 человек.
Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.
В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.
"Специальный репортаж": "катастрофа в Бейруте"
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