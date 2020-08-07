В списке погибших при взрыве в Бейруте россиян нет

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В списке погибших от взрыва в Бейруте россияне не значатся, сообщает РИА Новости.

В списке, опубликованном министерством здравоохранения Ливана, указаны 152 человека, подавляющее большинство которых составляют ливанцы и сирийцы. Также есть несколько граждан Пакистана, Австралии, Бангладеш и Египта. Личности 17 погибших пока не установлены.

Вечером 4 августа в Бейруте прогремел взрыв, который сопровождался красным, а после черным и белым дымом. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.