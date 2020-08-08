Спасатели МЧС России нашли еще одного погибшего в Бейруте

09:16
Фото: ТАСС/Zuma
Под завалами в Бейруте после мощного взрыва спасатели МЧС России нашли тело еще одного погибшего. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что четвертый погибший был обнаружен на месте элеватора в порту города.
Ранее стало известно, что в списке погибших от взрыва в Бейруте россияне не значатся.
В списке, опубликованном министерством здравоохранения Ливана, указаны 152 человека, подавляющее большинство которых составляют ливанцы и сирийцы. Также есть несколько граждан Пакистана, Австралии, Бангладеш и Египта. Личности 17 погибших пока не установлены.
Вечером 4 августа в Бейруте прогремел взрыв, который сопровождался красным, а после черным и белым дымом. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.
Позднее самолет МЧС РФ вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Кроме этого, в городе начал работать аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России для пострадавших. Его развернули менее чем за 12 часов на стадионе вблизи зоны чрезвычайной ситуации.
"Специальный репортаж": "катастрофа в Бейруте"
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