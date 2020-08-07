РФ может оказать дополнительную помощь Ливану

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин не исключил, что Россия окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута, сообщает ТАСС.

"Подумаем о том, что можно сделать еще для того, чтобы помочь людям в Ливане", – сказал президент РФ на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин напомнил, что по его поручению сформирована группировка сил МЧC, им приданы дополнительные силы Минздрава РФ. Российские специалисты уже приступили к работе, отметил глава государства.

Вечером 4 августа в Бейруте прогремел взрыв, который сопровождался красным, а после черным и белым дымом. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

Погибли по меньшей мере 149 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

В четверг, 6 августа, специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в Бейруте. Его оборудовали возле стадиона в столице Ливана.