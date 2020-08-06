Аэромобильный госпиталь МЧС РФ начал работать в Бейруте

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России для пострадавших от взрыва в порту начал работать в Бейруте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления пострадавших, обнаруженных под завалами спасателями, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов", – рассказали в МЧС.

Спасатели МЧС развернули госпиталь менее чем за 12 часов на стадионе вблизи зоны чрезвычайной ситуации. На помощь пострадавшим в столицу Ливана отправилась также бригада НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

Сообщалось, что около 300 тысяч человек могли остаться без крова в результате взрыва. В настоящий момент известно о 135 погибших и около 5 тысячах пострадавших вследствие происшествия.

