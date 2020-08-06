Бригада доктора Рошаля направлена в Бейрут для оказания медицинской помощи

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Бригада НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы направлена в Бейрут для оказания медицинской помощи тяжело пострадавшим от взрыва в порту. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Возглавил бригаду директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш. Вместе с ним для оказания помощи вылетели реаниматологи, травматологи, детские хирурги, нейрохирурги.

"Мы оказываем именно специализированную помощь, то есть врачи работают до тех пор, пока полностью не закроют образовавшиеся раны или не заместят те дефекты мягких тканей и костей, которые возникли в результате бедствия", – рассказал Митиш.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

Сообщалось, что около 300 тысяч человек могли остаться без крова в результате взрыва. В настоящий момент известно о 135 погибших и около 5 тысячах пострадавших вследствие происшествия.

В Бейруте развернут мобильный госпиталь МЧС РФ возле стадиона в столице Ливана. Первый самолет МЧС вылетел в Ливан из аэропорта Жуковский. В четверг, 6 августа, рано утром в Бейрут был отправлен четвертый самолет, на борту которого находились 15 специалистов Роспотребнадзора, а также необходимое оборудование.

