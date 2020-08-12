Президент Ливана назвал сумму ущерба от взрыва в Бейруте

12 августа, 20:15
Фото: AP Photo/Hassan Ammar
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва в порту Бейрута составляет примерно 15 миллиардов долларов. Как передает РИА Новости, эта оценка является примерной.
Глава Ливана рассказал о последствиях чрезвычайного происшествия в разговоре с королем Испании Филиппом VI. Монарх, в свою очередь, выразил соболезнования и солидарность народу Ливана.
Мишель Аун поблагодарил испанского лидера за помощь стране и за участие представителей от королевства в собрании по Ливану, которое состоялось в Париже.
Взрыв в порту Ливана произошел 4 августа. По официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры – конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.
В результате взрыва погибли более 170 человек. На значительном удалении от места детонации разрушены или повреждены постройки, уничтожены автомобили и объекты инфраструктуры.
Более того, после катастрофы на улицы вышли демонстранты. Они потребовали отставки правительства и принятия ряда реформ. В уличных столкновениях с полицией пострадали более 700 человек.
Позже ливанский кабмин в полном составе объявил об отставке. Министры продолжат работу до созыва нового правительства.
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