Президент Ливана назвал сумму ущерба от взрыва в Бейруте

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва в порту Бейрута составляет примерно 15 миллиардов долларов. Как передает РИА Новости, эта оценка является примерной.

Глава Ливана рассказал о последствиях чрезвычайного происшествия в разговоре с королем Испании Филиппом VI. Монарх, в свою очередь, выразил соболезнования и солидарность народу Ливана.

Мишель Аун поблагодарил испанского лидера за помощь стране и за участие представителей от королевства в собрании по Ливану, которое состоялось в Париже.

Взрыв в порту Ливана произошел 4 августа. По официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры – конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.

В результате взрыва погибли более 170 человек. На значительном удалении от места детонации разрушены или повреждены постройки, уничтожены автомобили и объекты инфраструктуры.

Более того, после катастрофы на улицы вышли демонстранты. Они потребовали отставки правительства и принятия ряда реформ. В уличных столкновениях с полицией пострадали более 700 человек.

Позже ливанский кабмин в полном составе объявил об отставке. Министры продолжат работу до созыва нового правительства.

