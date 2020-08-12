Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

12 августа, 20:15

Президент Ливана назвал сумму ущерба от взрыва в Бейруте

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва в порту Бейрута составляет примерно 15 миллиардов долларов. Как передает РИА Новости, эта оценка является примерной.

Глава Ливана рассказал о последствиях чрезвычайного происшествия в разговоре с королем Испании Филиппом VI. Монарх, в свою очередь, выразил соболезнования и солидарность народу Ливана.

Мишель Аун поблагодарил испанского лидера за помощь стране и за участие представителей от королевства в собрании по Ливану, которое состоялось в Париже.

Взрыв в порту Ливана произошел 4 августа. По официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры – конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.

В результате взрыва погибли более 170 человек. На значительном удалении от места детонации разрушены или повреждены постройки, уничтожены автомобили и объекты инфраструктуры.

Более того, после катастрофы на улицы вышли демонстранты. Они потребовали отставки правительства и принятия ряда реформ. В уличных столкновениях с полицией пострадали более 700 человек.

Позже ливанский кабмин в полном составе объявил об отставке. Министры продолжат работу до созыва нового правительства.

В Бейруте продолжает работу аэромобильный госпиталь МЧС

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать