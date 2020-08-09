Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте выросло до 728 человек

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Фото: AP/Hussein Malla
Число пострадавших во время общественных протестов в Бейруте выросло до 728 человек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Среди пострадавших есть не менее 14 журналистов и других работников СМИ, которые освещают митинги в столице Ливана.
Массовые акции начались в Бейруте накануне, 8 августа. Люди вышли на улицы с требованием отставки правительства из-за взрыва в аэропорту. Кроме того, митингующие настаивают на проведении реформ.
Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.
Ущерб от чрезвычайного происшествия, по словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, составляет не менее 3-5 миллиардов долларов, но эта сумма может и увеличиться. Без жилья из-за взрыва остались около 300 тысяч человек.
Как заявил бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, Борис Прокошев, причиной взрыва едва ли была самодетонация вещества.
Российские спасатели в Бейруте работают в круглосуточном режиме
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