Более 100 человек пострадали в ходе столкновений в Бейруте

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

109 человек пострадали во время столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте. 22 пострадавших госпитализированы, 87 человек получают медицинскую помощь на месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский Красный крест.

На антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ в столице Ливана вышли тысячи человек. Группы людей бросали в полицейских камни и петарды, те отвечали гранатами со слезоточивым газом.

На месте столкновений у здания парламента находятся машины Красного креста и Гражданской обороны.

Вечером 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

Погибли по меньшей мере 149 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения.

Материальный ущерб оценивается в 3–5 миллиардов долларов. Последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

Специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в Бейруте. Его оборудовали возле стадиона в столице Ливана.