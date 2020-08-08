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Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает издание Agence France-Presse со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что в результате взрыва погибли 154 человек, включая 25 человек, личность которых не установлена.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

