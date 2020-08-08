Бывший капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

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Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, Борис Прокошев заявил, что само по себе вещество, взорвавшееся в Бейруте накануне, сдетонировать не могло. Об этом сообщает RT.

"Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор", — отметил Прокошев.

Он также добавил, что во время хранения в упаковки не поступал воздух, была обеспечена герметичность.

"Дело в том, что селитра находилась в двух мешках – герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок – полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый... Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков", — заключил бывший капитан.

Ранее стало известно, что судно, доставившее в Бейрут груз, затонуло у северной части бейрутского порта в феврале 2018 года. Оно погрузилось под воду в 457 метрах от склада, где хранился груз, в течение нескольких дней.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.

В списке погибших от взрыва в Бейруте россияне не значатся. Там указаны 152 человека, подавляющее большинство которых составляют ливанцы и сирийцы. Также есть несколько граждан Пакистана, Австралии, Бангладеш и Египта. Без вести пропали более 60 человек.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.