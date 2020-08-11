Акции протеста возобновились в Бейруте – СМИ

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Антиправительственные акции протеста возобновились в ливанской столице. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что протестующие находятся возле разрушенного порта в Бейруте, где произошел взрыв. По данным канала, люди требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна и роспуска парламента.

Массовые акции начались в Бейруте 8 августа. Люди вышли на улицы с требованием отставки правительства из-за взрыва в порту. Протестующие также настаивали на проведении реформ.

По данным на 9 августа, в уличных столкновениях пострадали не меньше 700 человек. В ходе акций неизвестные даже захватили ряд правительственных зданий. Накануне стало известно, что правительство Ливана в полном составе подаст в отставку.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей. Без жилья из-за взрыва остались около 300 тысяч человек.

