В Бейруте протестующие заняли здания двух министерств – СМИ

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Протестующие захватили здания министерств труда и по делам беженцев в Бейруте, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское Национальное информационное агентство.

Отмечается, что столкновения между демонстрантами и полицией возобновились ближе к вечеру. В частности, стычки зафиксировали у здания парламента Ливана.

Полиция применяет против протестующих гранаты со слезоточивым газом. В эфире телеканала "Аль-Арабия" было озвучено заявление командования армии Ливии. Представители вооруженных сил призвали демонстрантов не выходить за рамки мирных протестов.

Мощный взрыв прогремел в столице Ливана вечером 4 августа. Сообщалось, что в результате происшествия погибли 154 человека. В эту цифру включены 25 скончавшихся, личность которых до сих пор не установлена.

На фоне инцидента в Бейруте начались общественные протесты. Они требуют отставки правительства из-за взрыва и настаивают на проведении реформ. Согласно последним данным, в ходе столкновений пострадали 728 человек.