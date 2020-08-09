Около 200 человек получили помощь во временном госпитале МЧС в Бейруте

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Медики временного аэромобильного госпиталя МЧС России в Бейруте оказали помощь более чем 200 людям с момента начала работы. Об этом сообщает ТАСС.

"За сутки более 100 человек обратились за амбулаторной помощью", – рассказал руководитель оперативной группировки МЧС РФ в ливанской столице Сергей Воронцов.

Он также отметил, что примерно 100 человек силами российских медиков были протестированы на коронавирус.

Ранее в Бейруте развернули аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России для пострадавших от взрыва в столичном порту. Учреждение будет работать круглосуточно, причем как в режиме госпиталя, так и амбулаторно.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей. В результате ЧП без крова могут остаться до 300 тысяч человек.

