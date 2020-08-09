Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов в Бейруте

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Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Бейруте тела еще двух погибших. Об этом сообщает RT.

"За сутки обнаружили и извлекли фрагменты тел двух погибших. За все время работ обнаружены и извлечены шесть человек", – рассказали в оперативном штабе российских спасателей.

Днем ранее сообщалось, что сотрудники российского ведомства нашли четвертого погибшего при взрыве.

Ранее в Бейруте развернули аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России для пострадавших от взрыва в столичном порту. Учреждение будет работать круглосуточно.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.

Ущерб от чрезвычайного происшествия, по словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, составляет не менее 3-5 миллиардов долларов, но эта сумма может и увеличиться. Без жилья из-за взрыва остались около 300 тысяч человек.

