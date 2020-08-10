Правительство Ливана объявило об отставке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя местного кабмина.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", – заявил министр здравоохранения Хамад Хасан.

Накануне стало известно, что в столице Ливана, Бейруте, начались массовые протесты на фоне крупного взрыва в порту. Кроме того, жители города требуют отставки правительства и проведения реформ.

Взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа. Масштаб происшествия таков, что до 300 тысяч человек могут оказаться без жилья, а сумма ущерба достигнет около 3-5 миллиардов долларов.

В Бейруте развернули аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России для пострадавших от взрыва в столичном порту. Учреждение будет работать круглосуточно, причем как в режиме госпиталя, так и амбулаторно. Здесь уже оказали помощь более чем 200 людям.

