Правительство Ливана объявило об отставке

17:55
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя местного кабмина.
"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", – заявил министр здравоохранения Хамад Хасан.
Накануне стало известно, что в столице Ливана, Бейруте, начались массовые протесты на фоне крупного взрыва в порту. Кроме того, жители города требуют отставки правительства и проведения реформ.
Взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа. Масштаб происшествия таков, что до 300 тысяч человек могут оказаться без жилья, а сумма ущерба достигнет около 3-5 миллиардов долларов.
В Бейруте развернули аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России для пострадавших от взрыва в столичном порту. Учреждение будет работать круглосуточно, причем как в режиме госпиталя, так и амбулаторно. Здесь уже оказали помощь более чем 200 людям.
В Бейруте демонстранты потребовали отставки правительства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: