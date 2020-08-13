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ФБР начнет расследовать взрыв в Бейруте, заявил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

Как сообщает "Газета.ру", службу пригласили ливанские власти.

Взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. По официальным данным, причина ЧП – детонация 2 750 тонн аммиачной селитры. Конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.

Погибли более 170 человек, порядка пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Пострадали не менее восьми тысяч зданий, в том числе 640 исторических объектов, около 60 исторических объектов находятся под угрозой обрушения.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва в порту Бейрута оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Пока что это примерные данные.